الريال يرتفع أمام عملات 17 دولة.. وتكلفة الواردات تتقلص

ارتفع سعر الريال أمام عملات 17 دولة تستورد منها السعودية، مقابل تراجعه أمام خمس عملات، واستقراره مقابل ثلاث عملات أخرى، وذلك وفقا لتحليل حول أداء الريال مقابل عملات 25 دولة تستحوذ على 84 في المائة من إجمالي واردات المملكة.

واستحوذت الدول التي ارتفع الريال أمام عملاتها على نحو 52 في المائة من إجمالي واردات السعودية، بينما شكلت الواردات العملات التي تراجع أمامها نحو 12 في المائة، فيما مثلت الدول التي استقر الريال أمام عملاتها نحو 20 في المائة من إجمالي الواردات.

وتوقع التحليل أن يؤثر هذا التغير في سعر صرف الريال في تكلفة الواردات، ولا سيما مع عكسية العلاقة بين سعر صرف الريال وتكلفة الواردات، فإذا ارتفع الأول تتراجع تكلفة الواردات، أما إذا تراجع سعر صرف الريال أمام عملات بعض الدول فسترتفع تكلفة واردات المملكة من تلك الدول، حسبما نقلت “الاقتصادية”.

وعند جمع الدول التي استقر سعر صرف الريال أمام عملاتها إضافة إلى تلك التي ارتفع الريال أمامها يتضح أن عددها يبلغ 20 دولة تشكل واردات المملكة منها نحو 72 في المائة من إجمالي الواردات السنوية.

وفيما يخص الفترة التي تم قياس أداء الريال أمام العملات فيها، فكانت خلال عام 2016، وفقا لأسعار تداولات يوم الجمعة الماضي الموافق 30 ديسمبر 2016، ومقارنتها بأدائها منذ بداية العام أو بنهاية العام الماضي 31 كانون الأول (ديسمبر) 2015.