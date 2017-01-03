 الريال يرتفع أمام عملات 17 دولة.. وتكلفة الواردات تتقلص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

كيف تنظف جسمك من السموم نهائيا ؟ شاهد.. ردة فعل غير متوقعة من “نشال” اكتشف تصويره بكاميرا مراقبة ! مسار جديد للتهريب.. ضبط صواريخ حوثية في الطريق بين عدن وصنعاء بعد تضجره من الزبائن.. بائع يعلق ورقة على رأسه “ما في دخان” (فيديو) ماذا قالت المحامية السعودية “شهد سمان” في آخر رسالة قبل مقتلها بهجوم اسطنبول؟ تركيا عن “هجوم اسطنبول”: من الواضح أن التوغل العسكري التركي في سوريا أزعج جماعات إرهابية الريال يرتفع أمام عملات 17 دولة.. وتكلفة الواردات تتقلص للرجال.. وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات دراسة: تناول الملفوف والخس والريحان يقي من أمراض القلب لافتة على متجر أمريكى ترفض دخول أوباما والمسلمين بالفيديو.. تعليم مكة يعلق على مقطع المياه الآسنة بالصور….الصيد بالصقور في مهرجان ليو بالامارات

الريال يرتفع أمام عملات 17 دولة.. وتكلفة الواردات تتقلص

الريال يرتفع أمام عملات 17 دولة.. وتكلفة الواردات تتقلص
المناطق - الرياض

ارتفع سعر الريال أمام عملات 17 دولة تستورد منها السعودية، مقابل تراجعه أمام خمس عملات، واستقراره مقابل ثلاث عملات أخرى، وذلك وفقا لتحليل حول أداء الريال مقابل عملات 25 دولة تستحوذ على 84 في المائة من إجمالي واردات المملكة.

واستحوذت الدول التي ارتفع الريال أمام عملاتها على نحو 52 في المائة من إجمالي واردات السعودية، بينما شكلت الواردات العملات التي تراجع أمامها نحو 12 في المائة، فيما مثلت الدول التي استقر الريال أمام عملاتها نحو 20 في المائة من إجمالي الواردات.

وتوقع التحليل أن يؤثر هذا التغير في سعر صرف الريال في تكلفة الواردات، ولا سيما مع عكسية العلاقة بين سعر صرف الريال وتكلفة الواردات، فإذا ارتفع الأول تتراجع تكلفة الواردات، أما إذا تراجع سعر صرف الريال أمام عملات بعض الدول فسترتفع تكلفة واردات المملكة من تلك الدول، حسبما نقلت “الاقتصادية”.

وعند جمع الدول التي استقر سعر صرف الريال أمام عملاتها إضافة إلى تلك التي ارتفع الريال أمامها يتضح أن عددها يبلغ 20 دولة تشكل واردات المملكة منها نحو 72 في المائة من إجمالي الواردات السنوية.

وفيما يخص الفترة التي تم قياس أداء الريال أمام العملات فيها، فكانت خلال عام 2016، وفقا لأسعار تداولات يوم الجمعة الماضي الموافق 30 ديسمبر 2016، ومقارنتها بأدائها منذ بداية العام أو بنهاية العام الماضي 31 كانون الأول (ديسمبر) 2015.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>