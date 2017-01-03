بعد تضجره من الزبائن.. بائع يعلق ورقة على رأسه “ما في دخان” (فيديو)

بعد انتشار أنباء عن ارتفاع أسعار السجائر ما أدى إلى خلوها من المحال والأسواق التجارية، بات المدخنون في حيرة من أمرهم، في كيفية الحصول على سجائر، خاصة بعد أن رفضت المحال تصريف المخزون على أمل ارتفاع الأسعار.

وعلى ضوئه، أظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، كيف بدا التضجر على البائعين، من الزبائن الذين توافدوا للسؤال عن السجائر التي شحّت في السوق، خاصة ما تبقى منها بالأسعار القديمة وبكميات كبيرة.

وفي الفيديو، بدا بائع تظهر عليه جنسيته اليمنية، وقد كتب ورقة علقها على عمامته، وكتب عليه “ما في دخان”، في محاولة منه للرد على كل سائل من الزبائن عن السجائر، دون أي تعب أو جهد منه !