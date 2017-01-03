 مسار جديد للتهريب.. ضبط صواريخ حوثية في الطريق بين عدن وصنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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مسار جديد للتهريب.. ضبط صواريخ حوثية في الطريق بين عدن وصنعاء

مسار جديد للتهريب.. ضبط صواريخ حوثية في الطريق بين عدن وصنعاء
المناطق - وكالات

بالرغم من الحظر المفروض على اليمن من قبل الأمم المتحدة القاضي بوقف تهريب الأسلحة لصالح الميليشيات الانقلابية، الذي من شأنه إطالة أمد الحرب، إلا أن الميليشيات الحوثية تواصل تحديها للقرارات الدولية لا سيما بهذا الشأن.

تهريب الأسلحة عادة ما يتم عبر البحر ويكون مصدره إيران، لكن هذه المرة يبدو أن الأمر مختلف، فما تم كشفه حتى الآن يتعلق بأسلحة تم تهريبها من عدن العاصمة المؤقتة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية .

وتمكنت قوة أمنية تابعة للمقاومة الشعبية في منطقة حبيل الريد شمال محافظة لحج، من ضبط شاحنة محملة بذخائر تتضمن صواريخ حرارية موجهة كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون.

 

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