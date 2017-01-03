 شاهد.. ردة فعل غير متوقعة من “نشال” اكتشف تصويره بكاميرا مراقبة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. ردة فعل غير متوقعة من “نشال” اكتشف تصويره بكاميرا مراقبة !

المناطق - الرياض

أظهر فيديو، نشّال وهو يسرق محفظة رجل أمام صرّاف آلي، قبل أن يقرر إعادتها وطلب الغفران، عندما اكتشف أن فعلته تم توثيقها بكاميرا مثبتة في مكان قريب.

وفي بداية الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع، يظهر اللص وهو يتقدم من ضحيته ليقف خلفه بشكل مباشر، قبل أن يمد يده إلى جيب سرواله ليأخذ المحفظة ويضعها في جيب سترته، في الوقت الذي كان الضحية منشغلاً بسحب النقود من الصرّاف الآلي.

واعتقد النشّال في البداية أن عملية السرقة تمت بنجاح، لكنه سرعان ما أصيب بخيبة أمل، ودب الذعر في أوصاله، عندما شاهد كاميرا موجهة باتجاهه مباشرة، وقامت بتصويره وهو يسرق محفظة الرجل، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

وحاول اللص على الفور استدراك الأمور، ونظر إلى الكاميرا وهو يضع المحفظة على الأرض ويطلب الغفران، قبل أن ينبه الضحية أن محفظته ساقطة على الأرض. وقبل مغادرة المكان، نظر اللص إلى الكاميرا من جديد ليؤكد أنه نادم على فعلته.

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