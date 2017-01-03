 كيف تنظف جسمك من السموم نهائيا ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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كيف تنظف جسمك من السموم نهائيا ؟

كيف تنظف جسمك من السموم نهائيا ؟
المناطق - وكالات

زيادة السموم في الجسم، تزيد العبء على الكبد والكليتين على وجه الخصوص، لكن تصل التأثيرات إلى القلب وأعضاء الجسم المختلفة.

لذلك نصح خبراء بنظام غذائي سهل لتنظيف الجسم في أسبوع:

الإفطار. في اليوم الأول تناول في البداية كوب ماء دافئ، ويمكنك إضافة بعض قطرات الليمون (الحامض) إليه. ثم تناول إفطارك بعد ذلك بـ 10 دقائق، واحرص على أن يحتوي على عصير خضروات من مكوناته الشمندر (البنجر) والجزر ونصف تفاحة وشرائح قليلة من الزنجبيل.

في الأيام التالية ابدأ بالماء الدافئ، ويمكنك تناول اللبن (الزبادي) مع الفواكه، أو عمل سموثي من الفواكه والخضروات، مع إضافة بعض بذور الشيا أو القرع (اللب الأبيض).

الغداء. تناول سلطة متنوعة الخضروات والفواكه، والأفضل أن يحتوي الغداء على خضار مطهي على البخار. في الأيام التالية تناول شوربة العدس، وتنويعات من الخضروات المطهية على البخار منها البروكلي والقرنبيط والكوسا والفطر (المشروم).

العشاء. شوربة خضار أو دجاج، مع خضروات ودجاج مشوي. وفي الأيام التالية تناول طبق سلطة كبير مع شرائح قليلة من صدر الدجاج أو الديك الرومي أو السمك المشوي. واحرص على تناول شوربة الخضار مرة يومياً إما في الغداء أو العشاء.

الوجبات الخفيفة. فوكه مثل الجوافة والكمثرى والبرتقال والفراولة (الفريز) والدراق، مع الشاي الأخضر. وفي الأيام التالية تناول تشكيلات من المكسرات تجمع ما بين الجوز واللوز والبندق والكاجو والبذور، مع الفواكه المجفّفة.

واعتمد على الشاي الأخضر والبابونج والنعناع والزنجبيل لتهدئة الإحساس بالجوع، وتحسين الهضم، وتنقية الجسم.

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