 مظاهرات حاشدة في طهران ضد النظام وسجونه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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مظاهرات حاشدة في طهران ضد النظام وسجونه

مظاهرات حاشدة في طهران ضد النظام وسجونه
المناطق - وكالات

نظم عشرات من ذوي السجناء السياسيين والناشطين الإيرانيين مظاهرة حاشدة، أمام سجن إيفين، سيئ الصيت، شمال العاصمة طهران، للمطالبة بالإفراج عن النشطاء المضربين عن الطعام داخل زنزاناتهم وعلى رأسهم آرش صادقي، الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ حوالي 70 يوماً.

وأفادت تقارير حقوقية أن صحة صادقي تدهورت للغاية منذ صباح الأحد، حيث أغمي عليه من فرط تقيؤ الدم، كما أصيب بتشنج حاد. كما أصبح يعاني من فقدان الجسم من السوائل وتعرض الكليتان للتضرر بشدة ويهدده خطر تلاصق ونزيف في الأمعاء.

وأطلق الإيرانيون وسم #SaveArashعبر موقع ” تويتر” والذي انتشر بشكل واسع في الترندات العالمية للتضامن مع هذا الناشط الطلابي الذي يدرس ماجستير الفلسفة وقد حرم من الدراسة بسبب نشاطاته الطلابية واعتقل عدة مرات بين عامي 2009 و2014.

واعتقل صادقي مجددا في سبتمبر الماضي وصدر حكم عليه بالحبس 19 عاما بتهمة “الدعاية ضد النظام وتنظيم التجمعات غير المرخصة والنشاط ضد الأمن القومي”، كما اعتقلت زوجته غولرخ إيرائي وصدر ضدها حكم بالسجن 6 سنوات بتهمة “الإساءة إلى قيادة ونظام ولاية الفقيه”.

وقال نشطاء إن خامنئي “هو المسؤول عن المظالم والانتهاكات التي تحدث في المحاكم والسجون الإيرانية”، وطالبوه بإصدار قرار بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.

 

 

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