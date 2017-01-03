 شاهد.. شاب سعودي نجا من “هجوم إسطنبول” يروي تفاصيل مرعبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: العنف ينتقل عبر الشبكات الاجتماعية كـ”العدوى” من شخص لآخر شاهد.. شاب سعودي نجا من “هجوم إسطنبول” يروي تفاصيل مرعبة خلاف بين شركاء يقود إلى كشف تزوير صك لأرض بـ 400 مليون ريال مظاهرات حاشدة في طهران ضد النظام وسجونه الجيش الحر يجمّد محادثات الآستانة.. ويشترط التزام الأسد بوقف النار مقتل اثنين من أخطر قيادات الحوثي بحرض وميدي كيف تنظف جسمك من السموم نهائيا ؟ شاهد.. ردة فعل غير متوقعة من “نشال” اكتشف تصويره بكاميرا مراقبة ! مسار جديد للتهريب.. ضبط صواريخ حوثية في الطريق بين عدن وصنعاء بعد تضجره من الزبائن.. بائع يعلق ورقة على رأسه “ما في دخان” (فيديو) ماذا قالت المحامية السعودية “شهد سمان” في آخر رسالة قبل مقتلها بهجوم اسطنبول؟ تركيا عن “هجوم اسطنبول”: من الواضح أن التوغل العسكري التركي في سوريا أزعج جماعات إرهابية

شاهد.. شاب سعودي نجا من “هجوم إسطنبول” يروي تفاصيل مرعبة

شاهد.. شاب سعودي نجا من “هجوم إسطنبول” يروي تفاصيل مرعبة
المناطق - الرياض

روى عمر فادن، أحد شهود العيان على العملية الإرهابية في أحد مطاعم اسطنبول، تفاصيل مرعبة عن الحادث، قبل لحظات نجاته من الحادث.

وقال إنه “في الساعة الواحدة والنصف ليلة رأس السنة دخل رجل ملتح يرتدي زياً أحمر ورفع الرشاش وأخذ يطلق النار على الجميع وهو يطلق صيحات التكبير”.

وأشار فادن إلى أن “القتل كان عشوائياً، ما دفعه إلى الهروب لدورة المياه، في المطعم الذي شهد الهجوم في اسطنبول وخلف 39 قتيلاً، بينهم 7 سعوديين.

وحسب رواية فادن، فإن القاتل وقف عند مدخل دورات المياه في منتصف المكان وأخذ يطلق الرصاص بشكل كثيف بكل الاتجاهات على الكل، معتقداً أن “هناك أشخاصاً آخرين انضموا للمهاجم يقدر عددهم بين اثنين وثلاثة وأنه تم سماع حوارهم”.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>