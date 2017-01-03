شاهد.. شاب سعودي نجا من “هجوم إسطنبول” يروي تفاصيل مرعبة

روى عمر فادن، أحد شهود العيان على العملية الإرهابية في أحد مطاعم اسطنبول، تفاصيل مرعبة عن الحادث، قبل لحظات نجاته من الحادث.

وقال إنه “في الساعة الواحدة والنصف ليلة رأس السنة دخل رجل ملتح يرتدي زياً أحمر ورفع الرشاش وأخذ يطلق النار على الجميع وهو يطلق صيحات التكبير”.

وأشار فادن إلى أن “القتل كان عشوائياً، ما دفعه إلى الهروب لدورة المياه، في المطعم الذي شهد الهجوم في اسطنبول وخلف 39 قتيلاً، بينهم 7 سعوديين.

وحسب رواية فادن، فإن القاتل وقف عند مدخل دورات المياه في منتصف المكان وأخذ يطلق الرصاص بشكل كثيف بكل الاتجاهات على الكل، معتقداً أن “هناك أشخاصاً آخرين انضموا للمهاجم يقدر عددهم بين اثنين وثلاثة وأنه تم سماع حوارهم”.