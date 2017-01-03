 وزير الإعلام اليمني : حكمة الملك سلمان ورؤيته الثاقبة حصنت اليمن من الأخطار الخارجية المحدقة به | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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وزير الإعلام اليمني : حكمة الملك سلمان ورؤيته الثاقبة حصنت اليمن من الأخطار الخارجية المحدقة به

وزير الإعلام اليمني : حكمة الملك سلمان ورؤيته الثاقبة حصنت اليمن من الأخطار الخارجية المحدقة به
المناطق - متابعات

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن “قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بدعم الشرعية في اليمن أنقذ بلاده من التدخلات الإيرانية، وساهم في استعادة الشرعية ممثلة في الرئيس، عبد ربه منصور هادي”، مؤكداً أن “حكمة الملك سلمان ورؤيته الثاقبة حصنت اليمن من الأخطار الخارجية المحدقة به”.

ونوه الإرياني، وفقاً لصحيفة “عكاظ” ، بمتانة العلاقات السعودية اليمنية والوشائج التي تجمع بين الشعبين الشقيقين على مدار التاريخ، لافتاً بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة، إلى أن اليمن قيادة وشعباً يُكن كل الاحترام والتقدير للمملكة وقائدها الملك سلمان، خصوصاً وأن جهود المملكة ومواقفها تجاه اليمن لم تقتصر على دعم إعادة الشرعية اليمنية فحسب، بل تضمنت جهوداً إنسانية جبارة لتخفيف معاناة اليمنيين الذين يكتوون بنيران الحرب الحوثية بدعم إيراني.

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