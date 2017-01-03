الطالب عبدالعزيز العنزي: الشعر بداية تميزي في الإلقاء

أرجع الطالب الموهوب بالإلقاء عبدالعزيز بن جمال العنزي الذي يدرس بالصف الخامس الابتدائي في مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية بسكاكا سبب بناء وتنمية موهبته لوالده الذي يساعده ويشجعه في حفظ وإلقاء الشعر ويدربه على عملية الإلقاء السليمة.

وقال إن الإبداع في موهبة الإلقاء والميول لها كانت تراوده منذ كان بالصف الثالث الابتدائي، حيث كانت بدايته الحقيقية في الإلقاء بتقديم أول قصيدة شعرية عن المدرسة بالإذاعة المدرسية بالصف الرابع الابتدائي.

ويعتز العنزي بوالديه ومدرسته لما قدموا له من اهتمام لغرس موهبته وتنميتها، حيث كان لهم الأثر الأكبر في تشجيعه في حفظ القصائد الشعرية والاستمرار لتنمية الموهبة والعمل من أجل التميز بها، وما قدمه قائد المدرسة الأستاذ منصور بن مرزوق الكريع والأستاذ أحمد بن صالح النصيري والأستاذ عيسى خليف الشافي لإبرازه وترشيحه وتسجيله في برنامج رعاية الموهبين لتنمية ورعاية موهبته لاستغلالها وتسخيرها لخدمة الوطن.

وقال إن الاندفاع شيء أساسي لبناء الموهبة وتحديدها، حيث أن كل أنسان يتميز بموهبة يحتاج إلى اكتشافها والدعم والتشجيع والتدريب والعمل المستمر لتطويرها.

وأوضح العنزي أن المسرح الذي أقامته إدارة التعليم بالجوف في اليوم الوطني في حديقة الخزامى بسكاكا وغيرها من الاحتفالات التي أقيمت في مركز الأمير عبدالإله الحضاري ومسرح إدارة التعليم بالجوف ومسرح المدرسة والإذاعة المدرسية ساهمت بشكل

كبير لدعم موهبته وإبرازها وتنميتها.

وتطلع العنزي إلى مستقبل مشرق له في الإلقاء مع أمنياته أن يكون شاعر له مكانة في المجتمع، مبيناً أن موهبة الإلقاء لها أثر بالغ على شخصيته في الدافعية والحماس وفصاحة اللسان والقدرة على التعبير ومواجهة الجمهور دون خوف أو رهبة.

وبين العنزي أن رعاية الموهبة والحفاظ عليها تكون من خلال التدريبات واكتشاف الجديد، ومشاهدة الموهبين والمتميزين في الالقاء، لاكتساب الخبرات والإبداعات من خلالها.

وقدم العنزي رسالته للطلاب والطالبات بعدم اليأس والمحاولة المتكررة في اكتشاف الموهبة والبحث عنها والعمل على تطويرها والتدريب لتنميتها، وقال الموهبة موجودة لدى كل طالب وطالبة من خلال ميوله واتجاهاته معتبراً أنها فقط تحتاج لاكتشاف وتنمية وتطوير.