 الجهني: عودة الثلوج إلى شمال المملكة بعد منتصف يناير الجاري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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الجهني: عودة الثلوج إلى شمال المملكة بعد منتصف يناير الجاري

الجهني: عودة الثلوج إلى شمال المملكة بعد منتصف يناير الجاري
المناطق - متابعات

أوضح زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، أنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية، التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، من المتوقع أن تتعمق موجة باردة متوسطة على أجزاء من المملكة والكويت، وتؤثر بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية، وتمتد لتصل إلى شمال الوسطى باتجاه شمال شرق المدينة وحائل والقصيم، ثم تتعمق نحو الوسطى والرياض وما حولها، ويكون أثرها على السواحل محدودًا.

وأضاف “الجهني”: من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال (الـ72 ساعة القادمة)؛ إذ من المتوقع أن تستقبل المنطقة الشمالية موجة باردة، تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي (الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك وما حولها)، بينما تسجل حائل بين (4-6) درجات، تنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو القصيم، وكذلك الرياض، وغربها وحفر الباطن بدرجات حول (6-9).

وتابع: بينما يسجل شمال الغربية باتجاه منطقة المدينة حول (15-10) درجات، والأقل تأثيرًا هي وسط الغربية والسواحل الجنوبية بدرجات حول العشرين. وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة جدًّا، والصقيع سيكون واردًا على شمال السعودية، خاصة في المناطق المفتوحة.

وأبان “الجهني”: من المتوقع عودة الثلوج إلى شمال المملكة بعد منتصف يناير الجاري، خاصة مرتفعات تبوك وما حولها، وستكون الفرص في أوج قوتها خلال أسبوع إجازة منتصف العام الدراسي – بمشيئة الله -.

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