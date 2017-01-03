 “مصرف الراجحي” يقرر إعادة قسط نوفمبر كاملاً للعملاء المتأثرين بالخلل التقني في خصم الأقساط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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“مصرف الراجحي” يقرر إعادة قسط نوفمبر كاملاً للعملاء المتأثرين بالخلل التقني في خصم الأقساط

“مصرف الراجحي” يقرر إعادة قسط نوفمبر كاملاً للعملاء المتأثرين بالخلل التقني في خصم الأقساط
المناطق - متابعات

قال مصرف الراجحي انه قرر إعادة قسط شهر نوفمبر كاملاً للعملاء بعد الخلل التقني الذي أدى إلى خصم جزء من أقساط بعض العملاء لشهر نوفمبر وخصمها في شهر ديسمبر الماضي.
ودعا “مصرف الراجحي” العملاء للتواصل عبر قنوات المصرف للاتفاق على إعادة جدول القسط المتأخر.
ووجهت مؤسسة النقد مصرف الراجحي بالإعلان لعملائه عن الخلل الذي تسبب بخصم ما يزيد عن النسبة المحددة نظاما خلال شهر ديسمبر، وإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط شهر ديسمبر إلى حساباتهم خلال يومي عمل دون الحاجة إلى تقدّم العميل بطلب إلى المصرف.

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