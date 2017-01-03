 ترامب يرد على صاروخ كوريا الشمالية :” هذا لن يحدث!” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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ترامب يرد على صاروخ كوريا الشمالية :” هذا لن يحدث!”

ترامب يرد على صاروخ كوريا الشمالية :” هذا لن يحدث!”
المناطق - وكالات

تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بألا تكمل كوريا الشمالية مساعيها لإنتاج صاروخ نووي قادر على استهداف الولايات المتحدة، بعد تصريحات لزعيمها كيم يونغ أون تحدث فيها عن اقتراب بلاده من تجربة إطلاق صاروخ عابر للقارات.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر:” صرحت كوريا الشمالية أنها في المراحل النهائية من تطوير سلاح نووي قادر على الوصول إلى أجزاء من الولايات المتحدة”.

وأضاف:” هذا لن يحدث!”.

وانتقد ترامب الصين “التي تأخذ الأموال الضخمة والثروة من الولايات المتحدة، لكنها لا تفعل شيئا حيال كوريا الشمالية”.

وقال زعيم كوريا الشمالية في خطاب متلفز بمناسبة حلول العام الجديد “نحن في المراحل الأخيرة قبل اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات”.

وأضاف أن بيونغ يانغ أصبحت “قوة نووية” في 2016، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وتهدف بيونغ يانغ عبر تطوير صاروخ عابر للقارات إلى عدم حصر تهديداتها في شبه الجزيرة الكورية، بعد أن كانت قد أكدت، مرارا، إجراء تجارب لإطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى.

ويقول بعض الخبراء إن أمام كوريا الشمالية سنوات قبل أن تكون قادرة على إطلاق رأس حربي نووي على الولايات المتحدة.

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