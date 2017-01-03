ترامب يرد على صاروخ كوريا الشمالية :” هذا لن يحدث!”

وقال ترامب في تغريدة على تويتر:” صرحت كوريا الشمالية أنها في المراحل النهائية من تطوير سلاح نووي قادر على الوصول إلى أجزاء من الولايات المتحدة”.

وأضاف:” هذا لن يحدث!”.

وانتقد ترامب الصين “التي تأخذ الأموال الضخمة والثروة من الولايات المتحدة، لكنها لا تفعل شيئا حيال كوريا الشمالية”.

وقال زعيم كوريا الشمالية في خطاب متلفز بمناسبة حلول العام الجديد “نحن في المراحل الأخيرة قبل اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات”.

وأضاف أن بيونغ يانغ أصبحت “قوة نووية” في 2016، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وتهدف بيونغ يانغ عبر تطوير صاروخ عابر للقارات إلى عدم حصر تهديداتها في شبه الجزيرة الكورية، بعد أن كانت قد أكدت، مرارا، إجراء تجارب لإطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى.

ويقول بعض الخبراء إن أمام كوريا الشمالية سنوات قبل أن تكون قادرة على إطلاق رأس حربي نووي على الولايات المتحدة.