 انشقاق قبائل موالية للحوثيين عقب مقتل زعيمها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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انشقاق قبائل موالية للحوثيين عقب مقتل زعيمها

انشقاق قبائل موالية للحوثيين عقب مقتل زعيمها
المناطق - متابعات

قالت مصادر قبلية يمنية في عمران شمال صنعاء، إن قبائل “العصيمات” الموالية للحوثيين انشقت عن الجماعة وأعلن مقاتلون من القبيلة انسحابهم من جبهة نهم إثر مقتل زعيم قبلي، متهمة الحوثيين بخيانته.

وأكدت المصادر وفقا لـ24، أن “القيادي الحوثي والزعيم القبلي في قبائل العصيمات رائد علي البشاري، قتل في معارك مع القوات الحكومية في بلدة نهم شرق صنعاء، لينسحب على إثر ذلك كل مقاتلو قبيلة العصيمات، وتعلن القبيلة انشقاقها”.

وقالت مصادر قبلية في عمران، إن انسحاب المقاتلين من قبائل “العصيمات”، جاء رداً على خيانة الميليشيات الحوثية لمجموعته التي كان يقودها في نهم.

يذكر أن “العصيمات” كانت من أبرز قبائل “حاشد” اليمنية في صنعاء التي قاتلت في صف الحوثيين منذ العام 2004، وقتل وجرح من أفرادها المئات.

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