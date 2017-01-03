 اعتماد مواصفات قياسية جديدة في صناعة الحديد بداية العام الجاري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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اعتماد مواصفات قياسية جديدة في صناعة الحديد بداية العام الجاري

اعتماد مواصفات قياسية جديدة في صناعة الحديد بداية العام الجاري
المناطق - متابعات

ذكرت صحيفة “الاقتصادية” أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اعتمدت بداية من العام الجاري، مواصفات قياسية جديدة في صناعة الحديد.

وأوضحت أن المواصفات الجديدة تُلزم أصحاب مصانع الحديد بأنواعه، خصوصاً الملون بألا تتجاوز نسبة مادة الرصاص في الدهانات عن 90 ملي جرام لكل كيلوجراما، وألا تقل مادة الزنك عن 90 جراما في كل متر مربع، علاوة على أن تلتزم الشركات بطباعة جميع مكونات المنتج وهويته على كل متر طولي.

وبينت أن عدد المواصفات القياسية السعودية الخاصة بقطاع التشييد ومواد البناء بلغت أكثر من 3700 مواصفة قياسية، فيما تعكف الهيئة على إعداد 84 مواصفة قياسية جديدة في هذا المجال.

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