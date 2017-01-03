 انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة

انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة
واس - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة مصحوب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار, وسماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب غرب المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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