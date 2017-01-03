أمن طرق جازان يحبط تهريب كميات من القات تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليون ريال

أطاحت دوريات امن الطرق بمنطقة جازان بمركبة من نوع كامري محملة بنبات القات المحظور وذلك بعد رصدها بمفرق الحقو شمال مدينة جازان وعند محاولة إستيقافها رفض قائدها اﻹنصياع للأمر فجرى متابعتها وتضييق الخناق عليها إلى أن تم اﻹطاحة بها وأتضح بأن قائدها في العقد الثالث من العمر وقدرت الكمية التي بحوزته بأكثر من نصف مليون ريال.

وقد تم إحالته رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي شكره الجزيل للفرقة القابضة حاثا على مضاعفة الجهود.