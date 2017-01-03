 منع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المشاركة في إعلانات المراكز التجارية بدون موافقة مسبقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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منع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المشاركة في إعلانات المراكز التجارية بدون موافقة مسبقة

منع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المشاركة في إعلانات المراكز التجارية بدون موافقة مسبقة
المناطق - متابعات

ذكرت مصادر أن وزارة التجارة والاستثمار أرسلت تعميما لجميع المراكز التجارية، يفيد بضرورة الحصول على الموافقات المطلوبة، قبل الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي عن حضور أحد المشاهير، لافتتاح محل تجاري، أو الإعلان عن أي منتج.

وأشارت المصادر، حسبما أوردت صحيفة “الحياة”، إلى أن الوزارة أقدمت على هذه الخطوة، عقب رصد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع الشرطة، لدعوات تتم من قبل بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، للتجمع في الأسواق، وما ينتج من ذلك من مخالفات للأنظمة.

وذكرت أن الشرطة توصلت إلى أن تلك الدعوات تأتي في الغالب من أصحاب المحال التجارية للمشاهير، وليس لدى المراكز التجارية أي فكرة عن تقنين هذه التجمعات، ما يمنعها من السيطرة على الوضع، في خضم تسابق الجمهور للتصوير مع المشاهير.

ولفتت إلى أن العديد من حالات الفوضى حدثت في المراكز التجارية من قبل، بسبب مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانوا سعوديين أو من خارج المملكة.

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