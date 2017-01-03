رفع جديد لأسعار تذاكر رحلات الطيران الداخلية

قالت صحيفة محلية أن شركات الطيران مع مطلع العام الجديد 2017 بدأت تطبيق المرحلة الثانية من تحرير أسعار تذاكر الرحلات الداخلية، وذلك برفع السعر 10% على سعر التذاكر في المرحلة الأولى، والذي طبق مطلع العام الماضي، بزيادة مماثلة، مما يعني أن زيادة أسعار تذاكر الطيران الداخلية تخطت حاجز الـ20% حتى الآن.

وبحسب صحيفة “مكة” يسمح القرار لشركات الطيران بزيادة سعر التذكرة حتى 80% على سقف السعر المحدث في حال وصول أشغال المقاعد في الطائرة إلى 70%، وسيكون الرفع إلى 30% في عام 2018 ومن ثم تحرر الأسعار بالكامل في 2019م.

من جهته أوضح نائب رئيس المركز العربي للإعلام السياحي خالد خليل أن الرفع المباشر لأسعار تذاكر الطيران غير محبذ في الوقت الحالي بالنسبة للشركات المشغلة للرحلات الداخلية في السعودية، كون أسعار النفط انخفضت كثيرا مقارنة بالسابق، مما يعني انخفاض تكلفة وقود الطائرات، وهذا ما أدى لخفض أسعار التذاكر في شركات طيران كثيرة وكبرى حول العالم، لافتا إلى أن الشركات ورغم تحقيقها لأرباح إلا أنها تحتاج كذلك لزيادة ربحيتها نظرا لتزايد التكلفة التشغيلية من خلال زيادة رواتب العاملين لديها سنويا، وأيضا زيادة تكاليف الصيانة.

واقترح خليل آلية بديلة لشركات الطيران يمكن من خلالها تحقيق أرباح إضافية، غير الرفع المباشر لتذاكر الطيران، وذلك من خلال:

1 تقديم انترنت مدفوع على الرحلة

2 الشحن المبكر للحقائب

3 نقل شركة الطيران للمسافر من مسكنه إلى المطار

4 رفع أسعار الوزن الزائد للحقائب

زيادة أسعار التذاكر الداخلية:

المرحلة الأولى

– زيادة 10% من السعر الأساسي.

– زيادة 80% عند وصول إشغال مقاعد الطائرة إلى 70 %.

المرحلة الثانية

– زيادة 10% من سعر المرحلة الأولى.

– زيادة 80% على سعر المرحلة الأولى إذا وصل إشغال مقاعد الطائرة 70 %.

المرحلة الثالثة

– زيادة 10% من سعر المرحلة الثانية.

– زيادة 80% على سعر المرحلة الثانية إذا وصل إشغال مقاعد الطائرة 70 %.

المرحلة الرابعة

– تحرير أسعار التذاكر الداخلية من جميع القيود.