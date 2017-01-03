” الطيران المدني” ترفض تعيين السعوديات في الساحات الخارجية ونقل الحقائب للمسافرين

ذكرت صحيفة “عكاظ” نقلاً عن مصدر في هيئة الطيران المدني قوله إن المطارات لن توظف السعوديات في ساحاتها الخارجية أو نقل حقائب المسافرين لعدم ملاءمة العمل مع طبيعة العنصر النسائي.

وأكد المصدر إن هيئة الطيران المدني ونظامها لا يمنعان توظيف السعوديات في المطارات، مضيفاً أن هناك تنسيق مع الإدارات المختصة والخطوط السعودية لتنظيم عمل السعوديات في المطارات.

وأشار إلى أن معظم عمل السعوديات يقتصر على الخدمات الأرضية، مستدلاً بتجربة السعوديات اللواتي استطعن أن يثبتن كفاءتهن من خلال عملهن في خدمات الحاسب الآلي (IT).