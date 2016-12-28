وزارة البيئة والمياه والزراعة تحضر استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من ألمانيا

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد.

وقد تم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.