 اختفاء مروحية عسكرية فنزويلية على متنها 13 شخصاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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اختفاء مروحية عسكرية فنزويلية على متنها 13 شخصاً

اختفاء مروحية عسكرية فنزويلية على متنها 13 شخصاً
المناطق - وكالات

قالت وزارة الدفاع الفنزويلية أمس الإثنين، إن السلطات تبحث عن مروحية عسكرية على متنها 13 شخصاً فقدت الأسبوع الماضي.

وأقلعت المروحية روسية الصنع من بويرتو أياكوتشو في ولاية أمازوناس بجنوب فنزويلا يوم الجمعة، في رحلة إلى بلدة بويرتو إسميرالداس على بعد 370 كيلومتراً.

وفقد الاتصال مع المروحية “إم آي – 17” بعد 70 كيلومتراً من بدء رحلتها.

وتتعذر جهود البحث عن المروحية بسبب الطقس السيء.

واشترت فنزويلا العديد من المروحيات “إم آي – 17” من روسيا قبل 10 أعوام، ومنذ ذلك الوقت وقعت 5 حوادث ترتبط بذلك النوع من المروحيات.

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