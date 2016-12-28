 بريطانيا تخطط لبناء 17 مدينة وقرية لحل أزمة السكان في أنحاء الريف الإنجليزي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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بريطانيا تخطط لبناء 17 مدينة وقرية لحل أزمة السكان في أنحاء الريف الإنجليزي

بريطانيا تخطط لبناء 17 مدينة وقرية لحل أزمة السكان في أنحاء الريف الإنجليزي
المناطق - وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية، امس الاثنين، خططا لبناء 17 مدينة وقرية جديدة في أنحاء الريف الإنجليزي، في مسعى لتخفيف نقص مزمن في سوق الإسكان.

وقال جافين بارويل وزير الإسكان والتخطيط في بيان إن المجتمعات الجديدة التي ستخصص فيها مساحات كبيرة للحدائق وستمتد من كمبريا في الشمال إلى كورنوال في أقصى الطرف الجنوبي، ستكون جزءا من مخطط لبناء ما يصل إلى 200 ألف منزل جديد.

ويمثل هذا جزءا من مليون منزل تقول الحكومة إنها تستهدف أن يجري تشييدها في الفترة من 2015-2020، في دولة مكتظة بالفعل بالسكان.

كانت الحكومات المتعاقبة تعهدت بمعالجة النقص الذي تسبب في ارتفاع متواصل لأسعار المنازل في لندن وغيرها من المدن الكبرى، مما أدى لعدم قدرة الكثير من المشترين على تحمل تكلفتها.

لكن المطورين يشكون من قلة الأراضي المتاحة وقوانين التخطيط الصارمة، التي تحظر البناء على أرض “الحزام الأخضر” حول المدن القائمة، وتمنح المجالس المحلية السلطة لمنع البناء.

وأعلن بارويل مواقع المدن والقرى للمرة الأول، الاثنين، وقال إن الدولة ستخفف القيود المفروضة على التخطيط وستخصص 7.4 مليون جنيه إسترليني (9.10 مليون دولار) للمساهمة في تمويل عملية البناء.

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