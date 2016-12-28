المدرسة الوحيدة المرشحة في الأحساء .. الفيصلية الثانوية إلى جائزة حمدان بن راشد

تم قبل أيام قبول ترشح إحدى مدارس الأحساء لجائزة حمدان بن راشد للتميز التعليمي وذلك من قبل وزارة التعليم . وتعتبر المدرسة التي تم قبولها ( الفيصلية الثانوية ) المدرسة الوحيدة في المحافظة والتي تم قبول ترشحها من فئة ( المدرسة ) . ويعني ترشح المدرسة بهذه الفئة التزامها بمجموعة من المعايير والمواصفات مثل القيادة المدرسية والتخطيط والأنشطة الطلابية والدورات التدريبية والمشاركات المجتمعية والتزام منسوبي المدرسة بالقوانين واللوائح التعليمية والتربوية بدقة عالية .

وبهذه المناسبة تقدم قائد المدرسة بخالص شكره وتقديره لجميع منسوبي المدرسة بهذا الترشح الذي قال بأنه جاء نتيجة جهود ومبادرات المعلمين والإداريين وسعيهم للتميز في مختلف جوانب العملية التعليمية . وتم صباح الأحد ( 3 ربيع الثاني ) تكريم المعلمين المشاركين في إعداد ملفات الجائزة الثمانية وذلك في حفل أقيم أثناء الطابور الصباحي وحضره كل من المساعد التعليمي لمدير مكتب تعليم المبرز الأستاذ عمر الحسن ومشرف الجودة والتميز الأستاذ عبدالمنعم الحسين . وألقى قائد المدرسة كلمة بالمناسبة بارك فيها لمنسوبي المدرسة ترشحهم للجائزة ، كما أشاد الأستاذ عبدالمنعم بالمدرسة في كلمته التي ألقاها وقال بأن ذلك جاء نتيجة تظافر جهود الجميع متمنيا للمدرسة أن تفوز بالجائزة حيث سيعتبر ذلك فوزا للأحساء وللمملكة . وفي تصريح خاص قال الأستاذ عمر الحسن بأن المدرسة تعتبر نموذجا واضحا للمدارس المتميزة والتي تسعى دائما إلى اعتماد أحدث الاستراتيجيات في مجال التعليم بما يعود بالنفع على المتعلمين .