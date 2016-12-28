 عبدالعزيز بن أحمد يرعى عمومية طب العيون الثاني وإعلان مجلس إدارة جديد .. الخميس القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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عبدالعزيز بن أحمد يرعى عمومية طب العيون الثاني وإعلان مجلس إدارة جديد .. الخميس القادم

عبدالعزيز بن أحمد يرعى عمومية طب العيون الثاني وإعلان مجلس إدارة جديد .. الخميس القادم
‏المناطق - شاجع الدوسري - وادي الدواسر

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون اجتماع الجمعية العمومية (الثاني) ظهر الخميس القادم بمقر فندق جدة هيلتون ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الثالث لطب العيون الذي تشهده محافظة جدة خلال الفترة من  الأربعاء القادم وحتى السبت ، حيث سيتم بالاجتماع إعلان تشكيل مجلس إدارة الجمعية الجديد لدورة جديدة تستمر لمدة ثلاث سنوات، وعددهم تسعة أعضاء والذين تم انتخابهم من قبل أعضاء الجمعية بنظام التصويت الالكتروني.

وتقام الجمعية العمومية بحضور الدكتور محمد بن ابراهيم العبيداء المشرف على الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والعاملين من أطباء العيون وأخصائي البصريات.

وأكد نائب رئيس الجمعية  الدكتور عبد الله بن غازي العتيبي على ضرورة حضور الأعضاء المرشحين لهذا الاجتماع وعددهم 19 مرشحا كأحد الشروط اللازمة لصحة الترشح.  كما سيتم خلال الاجتماع تحديد رئيس الجمعية ونائب الرئيس والأمين المالي وأمين المجلس ورؤساء اللجان.

وأوضح “العتيبي” أن برنامج الجمعية العمومية يشمل تقديم موجز عن أهم إنجازات المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، كما يقدم مكتب “اليوسف” للمحاسبة التقرير المالي للجمعية بالسنة المنتهية في نهاية شهر ديسمبر 2016م، كما سيتم نظر الجمعية العمومية في تجديد تعيين مكتب المحاسب القانوني للجمعية والموافقة على ميزانية الجمعية بالسنة المنتهية

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