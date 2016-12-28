مدير تعليم جازان يشيد بجهود مركز رعاية المستفيدين “تواصل”

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي يوم أمس مركز رعاية المستفيدين “تواصل” في مبنى الإدارات النسائية بتعليم جازان، وذلك لتقديم خدماته للقسم النسائي بالمنطقة.

وأوضح مشرف مركز رعاية المستفيدين “تواصل” بتعليم جازان الأستاذ إبراهيم بن محمد العقيلي خلال الافتتاح إلى أن المركز بالإدارة النسائية والذي تشرف عليه الأستاذة منار ناصر خواجي يأتي حرصا من المسؤولين في وزارة التعليم في سبيل فتح باب التواصل مع المواطنين في كل ما يخص التعليم وبشكل مباشرة لاستقبال ملاحظاتهم وطلباتهم وكذلك شكواهم ومتابعتها بشكل مباشر من وزير التعليم وجهات الاختصاص بالوزارة والإدارات المعنية ويتم ذلك إلكترونيا بشكل كامل، موضحا إلى أن الخدمة تقدم للمستفيد السهولة في متابعتها وحلها وإتمام الرد عليه وإن لم يكن من اختصاص الوزارة أو الإدارة يتم تصعيد الطلب للجهة المعنية وإبلاغ المستفيد بالإجراء المناسب ورقم الطلب عبر سالة جوال وعلى البريد الإلكتروني.

مبينا إلى أن البرنامج يهدف إلى التيسير على المستفيدين والمراجعين من عناء السفر والمراجعة وتعزيز العلاقة التواصلية للوزارة وقطاعاتها مع جميع فئات المجتمع باستقبال الشكاوى والملاحظات والمقترحات من المستفيدين وإحالتها للجهات المعنية وتتبع مسار إنجازها، مشيرا إلى أن المستفيدون من النظام هم من أولياء الأمور والطلاب والطالبات والمعلمون والإداريون “بنين، بنات” والمدارس، وكذلك يستفيد من البرنامج المهتمون بالشأن التعليمي في المجتمع والمتعاملون مع الوزارة من قطاع خاص أو أفراد.

من جانبه أشاد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي بهذه الخطوة المميزة في إنشاء قسم خاص “لتواصل” وبدور المشرفين على مركز رعاية المستفيدين، منوها إلى أن هذه الخطوة التي بدأت في القسم النسائي سوف تستمر حتى تصل إلى جميع قاعات التعليم، حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى أعلى مسؤول في وزارة التعليم بكل سهولة ويسر، وأن نكون جميعا مساهمين بإسهامات مميزة في التنمية من خلال الملاحظات أو ابداء وجهات النظر والتي تهم المصلحة التعليمية من جميع النواحي.

حضر الافتتاح المساعد للشؤون المدرسية الاستاذ علي بن يحيى سهلي وشيخ شمل محافظة أبو عريش الشيخ يحيى بن جبريل عريشي، ومستشار تعليم جازان الأستاذ أبو القاسم حريصي وأمين تعليم جازان الأستاذ عبد الله زكري، ومدير مكتب التعليم بمحافظة أبو عريش الدكتور حسن الخضي.