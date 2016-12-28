 اجتماع تشاوري لفرضية إخلاء بمستشفى الولادة والأطفال بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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اجتماع تشاوري لفرضية إخلاء بمستشفى الولادة والأطفال بنجران

اجتماع تشاوري لفرضية إخلاء بمستشفى الولادة والأطفال بنجران
المناطق - نجران

نفذت صحة نجران ممثلة بمستشفى الولادة والأطفال اجتماع تشاوري بحضور مندوبي الإدارات المعنية ذات العلاقة .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور أن الاجتماع عقد بقاعة المستشفى بحضور مدير المستشفى و مندوب لكلاً من إدارة الدفاع المدني والشرطة ودوريات الأمن والمرور والهلال الأحمر بالمنطقة كذلك إدارة الأمن والسلامة والطوارئ والأزمات بصحة نجران .

وأضاف الصقور انه تم خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل خطة افتراضية تجريبية لإخلاء المستشفى في حالة الكوارث لاقدر الله لهدف تهيئة وتدريب العاملين على مواجهة الحوادث والحفاظ على سلامـة المرضى والمراجعين .

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