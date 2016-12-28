 خلال شهر ربيع الأول .. ضبط ٣٩٠٧ مخالفين للإقامة والعمل بالقصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

(فيديو) سطو على مؤسسة تجارية بالرياض وسرقة نصف مليون ريال وظائف إدارية شاغرة في هيئة المهندسين بالرياض وجدة الحملة الوطنية السعودية تواصل توزيع المساعدات الاغاثية من خلال المحطتين 35و36 على الاشقاء السوريين في المفرق والرمثا ​إدارة التوعية الإسلامية (بنات) بالمدينة تقدم دورة صلاتنا حياة مدير عام الشئون الصحية بالباحه لموظفي الصحة :خدمة المريض والمراجع اول اهتماماتكم ولن اقبل اي تهاون او تقصير  تعليم مكة يختتم ورشة تحكيم مبادرة فطن بين النور والأمل  اللجنة العقارية بغرفة الشرقية تعتمد خطتها للعام 2017 (كفاءة) تُطلق نصائح توعوية لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات والمجمدات خلال شهر ربيع الأول .. ضبط ٣٩٠٧ مخالفين للإقامة والعمل بالقصيم اجتماع تشاوري لفرضية إخلاء بمستشفى الولادة والأطفال بنجران شاهد: أول فيديو لسفاح اسطنبول يلتقط سيلفي بابتسامة باردة الإفراج عن هامور شيكات المائة مليون بدون كفالة

خلال شهر ربيع الأول .. ضبط ٣٩٠٧ مخالفين للإقامة والعمل بالقصيم

خلال شهر ربيع الأول .. ضبط ٣٩٠٧ مخالفين للإقامة والعمل بالقصيم
المناطق - بريدة

أسفرت الحملات الأمنية التي نفذتها شرطة منطقة القصيم خلال الشهر الماضي عن ضبط ٣٩٠٧ مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل جرى إحالتهم للجهات المختصة واستكمال الإجراءات اللازمة لهم وفقاً للأنظمة والتعليمات المحددة لذلك ..
صرح بذلك الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني والذي أوضح بأن المتابعة مستمرة من قبل جهات الضبط المعنية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>