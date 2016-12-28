خلال شهر ربيع الأول .. ضبط ٣٩٠٧ مخالفين للإقامة والعمل بالقصيم

أسفرت الحملات الأمنية التي نفذتها شرطة منطقة القصيم خلال الشهر الماضي عن ضبط ٣٩٠٧ مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل جرى إحالتهم للجهات المختصة واستكمال الإجراءات اللازمة لهم وفقاً للأنظمة والتعليمات المحددة لذلك ..

صرح بذلك الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني والذي أوضح بأن المتابعة مستمرة من قبل جهات الضبط المعنية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم