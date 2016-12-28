حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” المستهلكين على العمل بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات-المجمدات ( الفريزرات ) ، وبشكل موفر للطاقة.
وأوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية، ومنها:
1- شراء الأجهزة التي تضم نجوم أكثر في “بطاقة كفاءة الطاقة” ؛ لأنه كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.
2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10-15 سم لزيادة مجالاً لتهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.
3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات، وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).
5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.
6- ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (- 18 إلى – 20) درجة مئوية للمجمدات يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.
(كفاءة) تُطلق نصائح توعوية لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات والمجمدات
حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” المستهلكين على العمل بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات-المجمدات ( الفريزرات ) ، وبشكل موفر للطاقة.
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