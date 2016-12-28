(كفاءة) تُطلق نصائح توعوية لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات والمجمدات

حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” المستهلكين على العمل بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات-المجمدات ( الفريزرات ) ، وبشكل موفر للطاقة.

وأوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية، ومنها:

1- شراء الأجهزة التي تضم نجوم أكثر في “بطاقة كفاءة الطاقة” ؛ لأنه كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10-15 سم لزيادة مجالاً لتهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات، وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (- 18 إلى – 20) درجة مئوية للمجمدات يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.