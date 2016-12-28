 مدير عام الشئون الصحية بالباحه لموظفي الصحة :خدمة المريض والمراجع اول اهتماماتكم ولن اقبل اي تهاون او تقصير  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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مدير عام الشئون الصحية بالباحه لموظفي الصحة :خدمة المريض والمراجع اول اهتماماتكم ولن اقبل اي تهاون او تقصير 

مدير عام الشئون الصحية بالباحه لموظفي الصحة :خدمة المريض والمراجع اول اهتماماتكم ولن اقبل اي تهاون او تقصير 
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر

قام  مدير عام الشئون الصحية بالباحة الدكتور عبده بن حسن الزبيدي بجوله مفاجأه لعدد من الإدارات والأقسام بالمديريه العامه للشئون الصحية بالباحه اطلع من خلالها على ماتقدمه هذه الادارات من خدمات للمراجعين وآلية التعامل معهم كما اطلع  على بعض المعاملات وكيفية التعامل معها وتجول في الشئون الماليه والإداريه والتشغيل الذاتي وإدارة المتابعه

وقابل الدكتور الزبيدي عدد من المراجعين واستمع الى مطالبهم موجها بإنهاء معاملاتهم وعدم تأخيرها وربط جميع المعاملات إلكترونيا ليسهل على المراجع والموظف إنجاز المعاملات في اقل وقت ممكن.
 كما وجه الدكتور الزبيدي كلمه للموظفين اثناء جولته بأن يهتموا بالمراجعين  ولم يوجودوا  في هذا المكان الا لخدمة المواطن وتسهيل كافة الصعاب ودعاهم للعمل بروح الفريق الواحد
من جهة ثانية قام مدير عام الشؤون الصحية بالباحة بزيارة تفقديه لمستشفى الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز بالجرشي اطلع خلالها على سير العمل ومايقدمه المستشفى من خدمات للمرضى
وشملت الزياره قسم الطوارئ والصيدليه والأشعه والعنايه الخاصه للكبار وحديثي الولاده وقسم الولاده والأطفال والعيادات الخارجيه ومبنى السكن .
بعد ذلك عقد  إجتماع مع المدير التنفيذي لمستشفى الأمير مشاري الاستاذ على سعود الزهراني ومساعده المالي والإداري والمساعد للمدير الطبي ومدير العلاقات العامه والاعلام
وتم خلال الاجتماع مناقشة مايحتاجه المستشفى من تخصصات نادره في جميع المجالات الطبيه منوهاً بالإمكانيات التي يحضى بها مستشفى الأمير مشاري بن سعود والتي يجب استغلالها في ماينفع المريض ويحقق طموحات ولاة الأمر يحفظهم الله وسمو أمير المنطقه ومعالي الوزير في تقديم افضل الخدمات الصحيه للمريض والسعي على راحته ، واعدا  ببذل المزيد من الجهد في التطوير والإرتقاء بالخدمات الصحيه
كما وجهه الدكتور الزبيدي بتقديم أفضل الخدمات للمريض مشددا بانه  لن يقبل اي تهاون او تقصير في خدمة المريض

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