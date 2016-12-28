 ​إدارة التوعية الإسلامية (بنات) بالمدينة تقدم دورة صلاتنا حياة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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​إدارة التوعية الإسلامية (بنات) بالمدينة تقدم دورة صلاتنا حياة

​إدارة التوعية الإسلامية (بنات) بالمدينة تقدم دورة صلاتنا حياة
المناطق - المدينة المنورة

ضمن مشروع تعظيم قدر الصلاة أقامت إدارة التوعية الإسلامية – بنات بالمدينة المنورة بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي و الابتعاث دورة ( صلاتنا حياة ) بإشراف مديرة الإدارة الأستاذة فاطمة مجاهد لمدة يومين 29 – 30 / 3 / 1438 هـ بواقع 8 ساعات تدريبية في كل من ( الثانويات 40 , 48 , 43 , و نادي التربية و التعليم ) .

جاءت الدورة بهدف استشعار المتدربة لقدر الصلاة و أثرها على الحياة فتقيمها بحب و شوق و إتقان , حضرتها قرابة 180 معلمة تناولت أربع جلسات رئيسة هي مبادئ تعظيم قدر الصلاة في قلب المسلم , و معاني أقوال الصلاة و أفعالها , و العبادات القلبية , و الطريق إلى الخشوع قدمتها في المقرات مشرفات التوعية الأستاذات سميرة الكحيلي , رسمية الغامدي , وفاء بصري , فاطمة القرافي وضحن فيها العلاقة بين قدر الصلاة و قدر الإسلام في القلب , و أهمية الصلاة و قدرها في الدين , و المبادئ السبع الأساسية للصلاة و المتمثلة في إصلاح شامل و علة الهمة و الطهارة و كفاية إلهية و مركزية الحياة و هداية و راحة , كما وضحن مفتاح الصلاة و هل يملكه الإنسان ؟ و معنى العبودية لله عز و جل , و العبادات القلبية و, رسالة المسلم و رؤيته في الحياة , و أهمية حضور القلب و الخشوع في أدائها .

و في ختام البرنامج عبرت المتدربات عن سعادتهن بالمادة المعروضة و مقدار الاستفادة الكبيرة منها .

الجدير بالذكر أن مشروع تعظيم قدر الصلاة يهدف إلى زيادة الوعي بتعظيم قدر الصلاة , و إتقان صفة الصلاة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , و إدراك الأثر الكبير لإقامة الصلاة في إصلاح المجتمع , و إبراز العلاقة الوثيقة بين إقامة الصلاة والتوفيق في أعمال الحياة , تربية النشء على تعظيم قدرها , و الوعي الكامل بالمعاني العظيمة الواردة في أقوال الصلاة وهيئاتها وتأثيرها في الحياة , و الارتياح بالصلاة والتنعم بها والفراغ إليها عند الشدائد .

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