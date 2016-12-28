الحملة الوطنية السعودية تواصل توزيع المساعدات الاغاثية من خلال المحطتين 35و36 على الاشقاء السوريين في المفرق والرمثا

تستمر الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا بتقديم جهودها الاغاثية من خلال مجموعة المساعدات الاغاثية التي تطلقها للموسم الحالي من العام 2016-2017 م والتي تشتمل على كسوة الشتاء و اطقم الاواني المنزلية و الحقيبة الصحية للاشقاء اللاجئين السوريين حيث تم توزيع المحطتين الخامسة و السادسة والثلاثون على التوالي في محافظة المفرق و مدينة الرمثا شمال الأردن ليبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات نحو 2613 مستفيد بواقع 517 اسرة ضمن البرامج الاغاثية ” شقيقي دفئك هدفي 4″ و شقيقي صحتك غالية ” .

حيث تم خلال هذه المحطات توزيع الكسوة الشتوية التي تنوعت بين البطانيات و الجاكيتات و الكنزات و القبعات الشتوية و غيرها من المساعدات التي تغطي كافة احتياجات افراد الاسرة والتي تلبي الاحتياج الفعلي لهم من حقيبة العناية الشخصية والتي تغطي احتياج الفرد من المواد الأساسية للعناية الشخصية .

المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان اكد ان الحملة تسعى ومن خلال برامجها المتعددة الى تامين كافة المتطلبات المعيشية للاجئين السورين ،حيث قامت الحملة خلال الموسم الحالي بالإضافة لتوزيعها كسوة الشتاء باستحداث تامين المواد الأساسية للعناية بالصحة التي حرصت الحملة من خلالها على تامين الاشقاء اللاجئين السوريين بالامور الضرورية وذلك بناء على دراسات ميدانية يقوم بها كادر الحملة ورصد مثل هذه المتطلبات والتي يتم تامينها للاشقاء اللاجئين السوريين بأفضل المواصفات العالمية .

وبين السمحان ان هذه المحطات المتتالية التي تنفذها الحملة تأتي ضمن سلسلة محطات العطاء التي تُقدم للأشقاء اللاجئين السوريين منذ بداية فصل الشتاء لهذا العام واستمراراً لما بدأت به الحملة منذ بداية الازمة السورية ، مؤكداً على توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بإيلاء الأشقاء السوريين جل الاهتمام سواء من الناحية الإيوائية أو الصحية أو الغذائية أو التعليمية سائلاً الله العلي القدير ان لا يحرم المتبرعين من الشعب السعودي الكريم الاجر و ان يجعلها خالصة لوجهه الكريم .