 مقتل 18 عراقيا وإصابة 13 في انفجارين في الموصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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مقتل 18 عراقيا وإصابة 13 في انفجارين في الموصل

مقتل 18 عراقيا وإصابة 13 في انفجارين في الموصل
المناطق - الرياض

لقي 18 عراقياً بينهم عسكريون حتفهم، اليوم الثلاثاء، وأصيب 13 آخرون، جراء انفجار سيارتين مفخختين مركونتين في أحد الأحياء المحررة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل (400 كم شمالي بغداد).

وقال العميد، محمد الجبوري، من قيادة عمليات الموصل العسكرية، إن “سيارتين مفخختين مركونتين انفجرتا بالتتابع في منطقة الفلاح الأولى والثانية، واستهدفتا المدنيين والقوات العراقية في ساحة للتبضع في الجانب الأيسر، وأسفرتا عن مقتل 18 شخصاً، بينهم سبعة من القوات العراقية، وإصابة 13 آخرين بجروح”.

وأضاف، أن “القوات العراقية شنت عملية مداهمة وتفتيش للعثور على المفخخات التي مازالت متواجدة في المنطقة”.

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