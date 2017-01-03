 هجوم اسطنبول.. دعم لوجيستي من سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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هجوم اسطنبول.. دعم لوجيستي من سوريا

هجوم اسطنبول.. دعم لوجيستي من سوريا
المناطق - وكالات

اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتول موش، أن اعتداء اسطنبول ليلة رأس السنة مختلف عن الهجمات السابقة التي شهدتها البلاد . وأشار قورتول موش، إلى شبهات باستقدام المتورطين في الهجوم دعماً لوجيستياً عبر الحدود، وتحديداً من سوريا.

كما أكد على استمرار العمليات العسكرية التركية على مواقع داعش في سوريا رغم اعتداء اسطنبول.

إلى ذلك، عزز الجيش التركي خلال اليومين الماضيين قواته العسكرية على الحدود السورية في منطقة كيلس المقابلة لمعبر باب الهوى في إدلب. وتضمنت التعزيزات الجديدة التي أرسلت إلى المنطقة دبابات ومركبات مدرعة وناقلات جنود وتجهيزات عسكرية.

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