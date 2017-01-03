نظام الأسد يطمئن إيران بأن دورها محفوظ رغم تحييده من قبل موسكو وأنقرة

طمأن رئيس النظام السوري ملالي طهران بأن دورهم محفوظ في سوريا رغم تحييده من قبل “موسكو وأنقرة”، خاصة بعد ما بدأ قادة النظام الإيراني يظهرون مخاوفهم من تصاعد النفوذ الروسي على حساب المصالح الإيرانية.

وقام بنقل رسالة التطمين لإيران وزير خارجية النظام السوري “وليد المعلم” الذي رافقه اللواء “علي المملوك” رئيس مكتب الأمن القومي في سوريا أثناء زيارتهما لطهران قبل أيام.

وذكرت مصادر سورية أن المعلّم والمملوك أرادا طمأنة الإيرانيين بأنّ دورهم في سوريا لا يزال محفوظا، على الرغم من أن روسيا وتركيا صارتا في الواجهة وأعلنتا وقفا لإطلاق النار يشمل كلّ الجبهات.

ونقلت المصادر أن أكثر ما يقلق إيران مسارعة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مباركة الموقف الروسي ـ التركي، بما يشير إلى أنه يحظى بغطاء دولي.

وكشفت أنّ استمرار الخرق لوقف النار، خصوصا في مناطق قريبة من دمشق، بينها وادي بردى، يعكس تضايقا إيرانيا من تقدّم الدور الروسي ـ التركي على حساب أي دور آخر، بما في ذلك الدور الإيراني ودور الميليشيات الشيعية الآتية من لبنان والعراق.