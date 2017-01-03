 ورشة عمل للحفاظ على بيئة عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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ورشة عمل للحفاظ على بيئة عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م

ورشة عمل للحفاظ على بيئة عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م
المناطق - عسير

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير؛ تنظم الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة ورشة عمل (مخاطر تنامي الإحتطاب وآثارها على البيئة)، في تمام العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بقصر الساحل بالحريضة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بعسير م. فهد الفرطيش أن الورشة تأتي في في إطار سعي الإدارة للتوعية بأهمية الحفاظ على بيئة منطقة عسير، خاصة وأن بيئتها كانت أحد العوامل لفوز عاصمة منطقتها الإدارية أبها بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م من قبل لجنة الخبراء بمنظمة السياحة في جامعة الدول العربية.
وأضاف أن تحقيق هدف الحفاظ على البيئة ضرورة في ظل توجه أنظار العالم العربي لعاصمة السياحة في هذا العام .
وأبان أن الورشة ستضم ورقة عمل بعنوان (جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحد من ظاهرة الإحتطاب) يقدمها المهندس علي سلطان من الإدارة العامة للزراعة، وورشة عمل بعنوان (أهمية العمل التطوعي في حماية الموادر الطبيعية) يلقيها المدير التنفيذي لفرع جميعة البيئة السعودية بعسير د. عثمان آل جداره، وررقة عمل بعنوان (حلول إبداعية لظاهرة الإحتطاب) يقدمها رئيس اللجنة الإعلامية لجميعة اليسر والنباتات الصحراوية المستشار أحمد بدوي، وورشة عمل بعنوان دور المجالس الخاصة وبرامج التواصل الاجتماعي في التوعية البيئة يليقها الناشط البيئي والاجتماعي حسن مخافة ، قبل أن تختتم الورشة بالمناقشة العامة والتوصيات.

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