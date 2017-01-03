آل كركمان يكرم الأسمري ويستقبل وفد “نبراس”

أشاد المدير العام للتعليم بعسير الأستاذ جلوي بن محمد آل كركمان ، بما حققه الطالب عبد الملك الأسمري، الحائز على المركز الثالث عالميا في مسابقة الرياضيات الذهنية ، ضمن برنامج ” الخوارزمي الصغير” ، وعد ما حققه الأسمري ، مفخرة للمملكة بشكل عام ، ولتعليم المنطقة بشكل خاص ، متمنيا له تحقيق مراكز أعلى ـ بحول الله ـ في المرات القادمة .

جاء ذلك أثناء رعايته حفل تكريم الطلاب المتفوقين ، وعدد من معلمي ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بأبها صباح اليوم الثلاثاء ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، وعدد من القيادات التربوية .

بدوره أهدى الطالب عبدالملك الأسمري ، فوزه عالميا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ ، معربا عن شكره وتقديره لمعلميه ومدرسته ، ولقيادات التعليم في المنطقة.

من جهة ثانية استقبل آل كركمان بمكتبه الوفد الممثل لتعليم المنطقة في دورة المهارات الحياتية للوقاية من المؤثرات العقلية “نبراس”، والذي عقد بمدينة الرياض الأسبوع الماضي، والذي ضم كلا من المرشد الطلابي بالمدارس النموذجية وعضو المجلس الاستشاري للنظام الفصلي بالمنطقة الأستاذ يحيى أحمد آل مشافي والطلاب :أحمد محمد حبتر من مكتب تعليم أبها ، والطالب عبدالمجيد مرعي آل بهال من مكتب التعليم بالخميس، والطالب عوض سعيد مسعود من مكتب تعليم أحد رفيدة.

واستمع آل كركمان لشرح تفصيلي عن آلية التنفيذ المتبعة لتدريب طلاب المدارس على البرنامج.