الأمير سعود بن نايف لمنسوبي تقنية الدمام: المستقبل تنافسي لا يقبل إلا صاحب الهمة العالية والعزيمة الصادقة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود في مستهل حديثه في مجلس الاثنينة الأسبوعي الذي استضاف فيه منسوبي الكلية التقنية بالدمام وعدد من طلابها بأن المملكة تمر في هذه الأيام بمناسبة غالية على قلبونا وهي مرور عامين على تولي مقاليد الحكم لقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ويجعله هاديا مهديا وأن يوفقه بما يحبه ويرضاه وأن يشد عضده بولي عهد الأمين وولي ولي عهد وحكومته الرشيدة لتحقيق آمال وطموحات هذا الشعب الكريم في كل مجال ، مضيفاً حفظه الله بأن المملكة ولله الحمد حققت خلال فترة وجيزة من عمر الزمن إنجازات غير مسبوقة واستطاعت ولله الحمد أن تجذِّر إنجازاتها على خارطة العالم في كافة الأصعدة والميادين ، مشيراً إلى أن الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز -حفظه الله- عظيمة وذات أفق بعيد ،والتي كان آخرها مشاريع الخير والنماء في المنطقة الشرقية والإعلان عن الموازنة الجديدة التي تضمنت مفاهيم اقتصادية ذات أبعاد عالمية متقدمة ، ستعود جميعها بالنفع والخير على وطننا الغالي ومواطنيه.

وأوضح سموه خلال اللقاء بأن المنطقة الشرقية من أكثر المناطق التي تحتاج إلى مخرجات الكليات التقنية لما يتوفر فيها من الفرص الكثيرة في مجالات عدة وفي قطاعات مختلفة وأيضا فرص خاصة لرواد الأعمال ، مبيناً سموه بأن الواقع يبين بأننا بأشد الحاجة لخريجي وخريجات الكليات التقنية على مستوى المملكة والمعاهد المهنية ، وبالتأكيد الدولة بحاجة إلى عدد من أبنائها المواطنين للعمل في القطاع العام ، وكذلك القطاع الخاص بحاجة لمن يعمل فيه ، والفرص متعددة ولله الحمد في مجالات تقنية وفنية مردودها كبير للفرد والمجتمع على حد سواء، فلابد أن يكون الانسان مهيأ ومدرب ومؤهل لهذه المجالات ولن يكون ذلك إلا عن طريق الكليات التخصصية.

وأشار سموه خلال استعراض ثلاثة من خريجي الكلية التقنية بالدمام لتجاربهم الناجحة بأن كل التجارب ثرية في الحقيقة ،ونحن نفخر بها ونفاخر لأن هذا هو ديدن الإنسان السعودي وما نأمله منه أن لايركن إلى العمل السهل والتعذر بعدم الحصول على عمل أو وظيفة ، فالله تبارك وتعالى لا يطعم الإنسان ما لم يسعى ويجتهد حيث قال جلَّ من قائل {وجعلنا لكل شيء سببا} وأهم مسببات الرزق هو السعي والعمل الدؤوب بلا كلل أو ملل بأمانة وإخلاص , وديننا الإسلامي حثنا على السعي في مناكب الأرض ، ولنا في ذلك قدوة حسنة برسول الهداية صلوات الله وسلامه عليه والصحابة رضوان الله عليهم ، فمن قرأ سيرة أصحاب الرسول سيجد مختلف الحرف التي عملوا بها وكذلك سير الأنبياء كل كان ذي حرفة.