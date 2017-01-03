217 طالب وطالبة من الموهوبين بتعليم الشرقية يستفيدون من مبادرة أرامكو

سجلت مبادرة أرامكو للعلوم 2016 والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تحقيقاً لرؤية المملكة للتعليم 2030 التي تعنى بإثراء الشباب عامة والموهوبين خاصة في المجالات التعليمية والتي استفاد منها الموهوبين والموهوبات بالمنطقة الشرقية نجاحاً متميزاً بالأرقام وبإشادة واسعة من الأسر والطلاب والمتابعين وتأتي تلك المبادرة التي اختتمت مؤخراً ضمن المبادرات المتميزة التي أبرمتها إدارة التعليم بالمنطقة مع شركة أرامكو السعودية والتي تهدف لإثراء الموهوبين والموهوبات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات بهدف تطبيق ما يتعلمه الموهوبين والموهوبات في هذه المجالات بالمدارس على تجارب علمية ملموسة ومستخدمة في الحياة اليومية العامة كما اشتمل البرنامج على تدريب وتأهيل نخبة من المعلمين والمعلمات المبدعين في مختلف المجالات ، وهذا أحد ثمرات الشراكة العلمية التي تعنى بشكلٍ عام إلى تنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجها بهدف اكتساب المعارف والمهارات والخبرات عبر الارتقاء بالموهوبين والموهوبات في المجالات المذكورة مسبقاً.

وقدم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس الشكر لشركة أرامكو لشراكتها مع تعليم الشرقية في تنفيذ هذه المبادرة، التي نسعى من خلالها سوياً إلى تحقيق عدد من الأهداف من أبرزها رفع المهارات العلمية للموهوبين والموهوبات بالمرحلة المتوسطة في مجالات العلوم المختلفة وتناول الجوانب العلمية التي تتسم بالعمق والتخصص العلمي المتوافق مع المنهج المدرسي وإتقان التطبيقات التقنية والتخصصية المتضمنة لمحتوى البرامج الإثرائية العلمية بالإضافة إلى تنمية المهارات الشخصية والثقافية والاجتماعية للمشاركين واكتساب فنون التواصل المختلفة مع الفئات المتنوعة من المجتمع.

وبين الدكتور المديرس بأن المبادرة استهدفت 132 طالب و85 طالبة موهوبين تقسموا على عشر مجموعات في ستة مدارس للبنين و أربعة مدارس للبنات في الدمام والخبر والظهران بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع مشوقة وجاذبة للطلاب والطالبات حيث تراوحت وحداته التعليمية التي تتميز بالجانب التطبيقي بين 18 وحدة منها أساطيل المستقبل ونمذجة الكواكب وكيف تنتقل الكهرباء والوقود الحيوي.