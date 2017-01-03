 أمير نجران يحث على تكثيف برامج تحصين الناشئة من الأفكار الهدامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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أمير نجران يحث على تكثيف برامج تحصين الناشئة من الأفكار الهدامة

أمير نجران يحث على تكثيف برامج تحصين الناشئة من الأفكار الهدامة
المناطق_نجران

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أهمية الوقف في دعم الأعمال الخيرية، وضمان استمراريتها، وحثّ كافة الجهات والجمعيات الخيرية إلى بناء أوقاف يدعم ريعها البرامج الخيرية.

ولدى استقبال سموه مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس، ورئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، الشيخ عابد بن محمد السفياني، وأعضاء مجلس الإدارة، بارك سموه إنجاز بناء وقف لصالح المكتب التعاوني في مدينة نجران، يقدّر ريعه السنوي بنحو 603 آلاف ريال.

وفي نهاية اللقاء تسلّم سموه التقرير السنوي لأنشطة وبرامج المكتب التعاوني، داعيًا إلى تكثيف البرامج الرامية إلى تحصين الناشئة من الأفكار الهدامة، وكشف توجهات وأساليب الجماعات التخريبية التي تستهدف الوطن في أمنه واستقراره، والمواطنين في وطنيتهم ووحدتهم وتآلفهم.

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