 المتحدث الأمني :تعاون أمني سعودي مصري يحبط تهريب أكثر من 7 ملايين حبة كبتاجون.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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المتحدث الأمني :تعاون أمني سعودي مصري يحبط تهريب أكثر من 7 ملايين حبة كبتاجون..

المتحدث الأمني :تعاون أمني سعودي مصري يحبط تهريب أكثر من 7 ملايين حبة كبتاجون..
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه وفي إطار متابعة الجهات الأمنية المختصة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات وإحباطها بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة ؛ وبناء على ما توفر من معلومات مشتركة مع الجهة المختصة في جمهورية مصر العربية عن قيام شبكة إجرامية بالتخطيط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة بتمريرها عبر الأراضي المصرية، فقد تمكنت الجهة المختصة بجمهورية مصر العربية من ضبطها قبل شروعهم في تهريبها إلى المملكة ، واتضح أنها مكونة من 7.383.000 سبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف قرص إمفيتامين كبتاجون مخدرة، وعدد 432.000 أربعمائة واثنين وثلاثين ألف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 5 خمسة أشخاص .

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