 بحضور مميز وتفاعل من الحضور ختام بطولة سنابات الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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بحضور مميز وتفاعل من الحضور ختام بطولة سنابات الطائف

بحضور مميز وتفاعل من الحضور ختام بطولة سنابات الطائف
المناطق_عادل الزهراني
أختتمت مساء أمس بطولة سنابات الطائف و التي أقيمت على ملعب صدى الملاعب بالطائف ، و جمعت المباراة الختامية بين فريقي أكادمية النايف ( سناب شيلات ليل و مطر ) و زمن الرياضة ( سناب السعر المنافس ) و انتهى اللقاء بفوز أكاديمية النايف بهدف وحيد سجله اللاعب عبدالعزيز مسلط البقمي في مطلع الشوط الثاني من المباراة

يذكر أن بطولة سنابات الطائف أقيمت تحت مظلة رابطة الأحياء بالطائف و شهدت المباراة الختامية حضور رئيس الرابطة الأستاذ متعب فلاح النفيعي ومدير مكافحة المخدرات العقيد محمد القرني والاستاذ عابد الصحفي مدير جمعية رعاية الأيتام بالطائف وكذلك و حضور جماهيري كبير برغم برودة الطقس .

شهد  الحفل  عروضا منها عرض  لإبطال  العرب  في  المبارزة  وعرض  بالنار  لسلطان  القحطاني   واوبريت  وشيلات  تفاعل  معها  الجمهور.

وفي نهاية الكرنفال تحدث رئيس رابطة الأحياء الاستاذ متعب فلاح  ‘ قائلا:-
اشكر جميع من ساهم وشارك في انجاح هذا النهائي واظهاره بالمظهر المشرف الذي يليق بشباب الطائف.
وهذه الشراكة التي جمعت رابطة فرق الاحياء لكرة القدم ب سنابات الطائف انما هي تحقيقا لهدف رئيسي من اجله انشائه الرابطة وهو الشراكة المجتمعية والعمل التكاملي الذي يصب في خدمة الشباب.
وقد اثلج صدري ما رأيته من تنظيم وحرص من الجميع واتمنى من الله ان لا نقف عند هذا الحد بل نجعلها بداية لاقامة العديد من البطولات .

كما شهدت المباراة الختامية تكريم عدد من الجهات المشاركة و تكريم الفرق المشاركة كما تم تقديم أوبريت بهذه المناسبة تفاعل معه الحضور و المشاركين.

و من جانب آخر شهد الحفل الختامي العديد من المبادرات حيث قدم الشبل عبدالعزيز الشهري قصيدة مهداه لرجال الجيش السعودي في الحد الجنوبي ، كما أنه تم تكريم أبطال العالم في الرياضيات الذهنية و هم : محمد الشنبري و مشعل السواط و ماجد الطويرقي والفائز  العام الماضي  نادر  الشهري  من قبل اللجنة المنظمة للبطولة و تم تكريمهم بشكل خاص من النقيب فيصل الدوسري حيث قدم لكل طالب مبلغ ألف ريال بمناسبة تحقيقهم لهذا الإنجاز .كما  قدم  لهم  العديد  من  الهدايا  .

البطولة أقيمت  لأول  مرة  وقد  استهدفت  فئة  ماتحت  العشرين  مدعمة  ذلك  بمشاهير  السناب  الذين  يدعمون  المبادرات والفعاليات   التي  تخدم  الوطن  عامة  والطائف  خاصة
الجدير بالذكر  أن  الحضور  كان  مميز  وحضر  البطولة  جميع  أطياف  المجتمع  الأمر  الذي  دعم  البطولة  من حيث  نجاحها  وقد  تخلل  البطولة  العديد  من الفعاليات  والمبادرات  التي  تخدم  شباب  هذا  الوطن  الغالي.

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