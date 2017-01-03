بحضور مميز وتفاعل من الحضور ختام بطولة سنابات الطائف

يذكر أن بطولة سنابات الطائف أقيمت تحت مظلة رابطة الأحياء بالطائف و شهدت المباراة الختامية حضور رئيس الرابطة الأستاذ متعب فلاح النفيعي ومدير مكافحة المخدرات العقيد محمد القرني والاستاذ عابد الصحفي مدير جمعية رعاية الأيتام بالطائف وكذلك و حضور جماهيري كبير برغم برودة الطقس .
وفي نهاية الكرنفال تحدث رئيس رابطة الأحياء الاستاذ متعب فلاح ‘ قائلا:-
اشكر جميع من ساهم وشارك في انجاح هذا النهائي واظهاره بالمظهر المشرف الذي يليق بشباب الطائف.
وهذه الشراكة التي جمعت رابطة فرق الاحياء لكرة القدم ب سنابات الطائف انما هي تحقيقا لهدف رئيسي من اجله انشائه الرابطة وهو الشراكة المجتمعية والعمل التكاملي الذي يصب في خدمة الشباب.
وقد اثلج صدري ما رأيته من تنظيم وحرص من الجميع واتمنى من الله ان لا نقف عند هذا الحد بل نجعلها بداية لاقامة العديد من البطولات .
كما شهدت المباراة الختامية تكريم عدد من الجهات المشاركة و تكريم الفرق المشاركة كما تم تقديم أوبريت بهذه المناسبة تفاعل معه الحضور و المشاركين.
و من جانب آخر شهد الحفل الختامي العديد من المبادرات حيث قدم الشبل عبدالعزيز الشهري قصيدة مهداه لرجال الجيش السعودي في الحد الجنوبي ، كما أنه تم تكريم أبطال العالم في الرياضيات الذهنية و هم : محمد الشنبري و مشعل السواط و ماجد الطويرقي والفائز العام الماضي نادر الشهري من قبل اللجنة المنظمة للبطولة و تم تكريمهم بشكل خاص من النقيب فيصل الدوسري حيث قدم لكل طالب مبلغ ألف ريال بمناسبة تحقيقهم لهذا الإنجاز .كما قدم لهم العديد من الهدايا .
التعليقات (٠) اضف تعليق