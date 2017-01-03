جامعة نجران تعلن نتائج القبول الاحتياطي للفصل الثاني

أعلنت جامعة نجران عن قبول جميع المتقدمين للفصل الدراسي الثاني ممن حققوا الشروط المطلوبه للالتحاق بكليات الجامعة بمختلف تخصصاتها وذلك بعد أن أتاحت الجامعة خدمة التسجيل حتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الحالي.

وأوضح عميد القبول والتسجبل الدكتور زهير العمري بأنه رغبة من الجامعة في إتاحة فرصة أخرى لقبول الطالبات ممن لم يتم قبولهن في القبول الاحتياطي لعدم تحقق شروط القبول في كليات المدينة الجامعية في نجران ، فقد أتاحت الجامعة لهن تغيير طلب القبول مرة أخرى على مقريّ محافظة حبونا أو محافظة يدمة لمن تحقق نسبة موزونة 70% فأكثر . على أن يكون آخر موعد لتعديل الطلب هو 15-4-1438هـ

وبينالدكتور العمري بأن الجامعة نفذت ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عملية القبول لهذا العام على ثلاث مراحل حيث أعلنت في وقت سابق عن استيعاب جميع المتقدمين لها من خريجي وخريجات منطقة نجران حديثي التخرج، والبالغ عددهم قرابة 7500 ، وفي المرحلة الثانية من القبول أعلنت عن استيعاب أكثر من 2000 طالب وطالبة ممن تم ترشيحهم للقبول الاحتياطي للبكالوريوس والدبلوم، بالإضافة إلى الدبلوم العالي، حيث تم ترشيح جميع المتقدمين من خريجي وخريجات منطقة نجران للعامين 1435-1436هـ و1436-1437هـ، كما أتاحت الفرصة لبعض خريجي عام 1434-1435هـ ممن حققوا شروط القبول،بالإضافة إلى خدمة التراجع عن القبول المبدئي في المرحلة الأولى لمن يرغب في تعديل رغباته، وتم ترشيحهم في المرحلة الثانية. ومكنت الجامعة المتقدمين من الاطلاع على نتائج القبول عبر بوابتها الإلكترونية.

كما خفضت معدل القبول لهذا العام 5% لطلاب وطالبات مدارس الحد الجنوبي في التخصصات التي تتطلب “التحصيلي”؛ مراعاة لظروف المنطقة.

وتمت عملية الترشيح والفرز تمّت بشكل آلي؛ مما يضمن العدالة والشفافية، حيث أتاحت للمقبولين للانتظام مبدئياً إرفاق الشهادة الثانوية والهوية الوطنية عبر نتائج القبول في البوابة الإلكترونية، وعبر البريد الممتاز لطلبة الانتساب بعد طباعة استمارة الترشيح ونموذج البريد الممتاز من البوابة الإلكترونية.

واستشعارًا من الجامعة بمسؤولياتها تجاه مَنْ سخّروا أرواحهم لحماية حدود المملكة من اعتداءات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، واستكمالًا لسلسلة مبادراتها المستمرة تجاه أبطال الحد الجنوبي أعلنت قبول لـ ٣٠٠ مرابط من مختلف القوات العسكرية في مختلف كلياتها، وإعفائهم من الرسوم الدراسية، وستعلن في الأسابيع القادمة عن دفعة جديدة ممن تم تقدموا مؤخرا من المرابطين على الحد الجنوبي .