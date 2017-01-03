أمير تبوك يلتقي أعضاء المجلسين البلدي والمحلي ورؤساء المراكز بمحافظة تيماء

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم في منزله بمحافظة تيماء اليوم برؤساء المراكز وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي بحضور محافظ تيماء سلطان بن شخبوط السلطان ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.

ورحب سموه بالجميع وقال : سعدت اليوم بلقائي بكم ولله الحمد أصبحت تيماء اليوم مدينة عصرية وأسعد بما يصلني من المجالس من تقارير وإرسالها للجهات المختصة أو الإمارة وهذا يفيدنا كثيراً بوصول المقترحات والأفكار والعمل على تنفيذها.

وأثنى سموه على عمل أعضاء المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة وعلى جهود العاملين والقائمين وأهالي تيماء اللذين ساعدوا على هذه النقلة التنموية التي تشهدها المحافظة في كل عام وقال : أنتم أكثر الناس معرفة ودراية بأحوال مدينتكم ومتطلباتها وتحقيق أهدافها بالتعاون مع البلديات وأمانة المنطقة وكلما زاد الوعي بواجبات ومسؤوليات المجلس سيكون تعاملهم مركزا أكثر ، فالمجلس متخصص في أهداف وبرامج محددة والتركيز عليها سيثمر نتائج إيجابية يلمسها المواطن وفق توضيح الحقائق بتكامل ودقة وبالتالي ينتج الدقة والأمانة فيما يقدم لخدمة المجتمع .

وأضاف سموه : “كل ما يرفع محل الاهتمام والعناية ويحال إلى الجهات المختصة سواءً الإمارة أو الجهات الأخرى ومجالس المناطق ومجلس الشورى هي أساس المجتمع لتحقيق طموحاته وتلبية مطالبه” .

وأكد سموه على ان المواطن بهمومه وأفكاره وطموحاته هو في صلب عمل الأمارة والمحافظات والمراكز وهذا هو الأساس ومن حق كل مواطن التعبير عن كل ما يهم مصلحة الوطن والمواطن وواجبنا الاستماع والعمل بما نستطيع والرفع لولاة الأمر وهذا ما تحرص عليه القيادة الحكيمة