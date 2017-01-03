التعليم تطور (جاهز) لضبط الأداء.. ولجنة محو الأمية تجتمع

أكد الأمين العام لإدارات التعليم رئيس اللجنة المركزية للاستعداد الدكتور راشد الغياض أن خطة التطوير لاستعدادات وزارة التعليم للعام القادم 1438-1439 هـ ستشمل وضوحاً في مستوى المسؤوليات والصلاحيات والمحاسبية عبر برنامج الاستعداد (جاهز) والذي سيكون مرتبطاً على ببرنامج نور، وبرنامج فارس، وسيكون (جاهز) متاحاً طوال العام لمتابعة الاحتياجات الضرورية لإدارات التعليم، وإدخال نسب الاستعداد من الميدان.

جاء ذلك خلال ترأس د. الغياض الاجتماع الأول للجنة المركزية للاستعداد بمبنى الوزارة الجديد، بحضور أعضاء اللجنة من القطاعات ذات العلاقة، حيث تناول الاجتماع مناقشة التقرير الختامي للاستعداد للعام الماضي والذي تضمن المعدل العام للاستعداد وفق قطاعات الوزارة، وكذلك المعدل العام لرصد إدارات التعليم، كما ناقشت اللجنة أبرز الصعوبات التي واجهت عمليات الاستعداد وكذلك أبرز التوصيات والإجراءات اللازمة حيالها، إضافة لعرض مراحل تقييم جاهزية القطاعات والإدارات التعليمية.

تجدر الإشارة أن اللجنة تشكلت بقرار من وزير التعليم لمدة عامين وتختص بمتابعة خطط الاستعداد لقطاعات الوزارة وإدارات التعليم والجهات ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المرجوة بمعالجة المشكلات وتذليل الصعوبات التي تؤثر على الاستعداد وتفعيل دور لجان متابعة الاستعداد في قطاعات الوزارة، وتزويد الوزير وقيادات الوزارة بالتقارير المباشرة عن أي خلل أو قصور إضافة للتقارير الدورية عن الاستعداد.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة الإشرافية العليا للعقد العربي لمحو الأمية أمس الأول اجتماعها الأول، وذلك بعد بعد صدور قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى قمة الزعماء العرب في شرم الشيخ في 29 مارس 2015 بتشكيل لجنة تنسيق عليا من المنظمات والدوائر المعنية لمشروع العقد العربي لمحو الأمية، ورأس الاجتماع وكيل وزارة التعليم للتعليم الدكتورة هيا العواد، بحضور ممثلين عن الإدارات المعنية بالوزارة، والوزارات المشاركة في تنفيذ المشروع.

وتناول الاجتماع نبذة تعريفية عن المشروع، ووضع الأمية والأميين في المملكة، وتحديد الأدوار المطلوبة من الجهات الحكومية المشاركة.

ويكمن الهدف الاستراتيجي للمشروع في خفض نسبة الأميين بين الكبار من 15 سنة فما فوق، ضمن 55 مراحل تنتهي بتنفيذ البرامج المتنوعة وتكثيفها في المناطق والمحافظات بحسب الاحتياج، وإعداد برامج توعوية وتثقيفية، وتفعيل دور الإعلام في إدارات التعليم، والتنسيق والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى إجراء المسح السريع للجيوب المتبقية من الأمية، واستهداف الأميين فيها ببرامج سريعة وقصيرة حتى إعلان المنطقة التعليمية أو المحافظة القضاء على الأمية.-