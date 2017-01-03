خبراء: عليك بفحص النبض بانتظام بعد بلوغ الخامسة والستين

ينصح خبراء القلب بفحص نبضك بانتظام بعد بلوغك 65 عاما ، بينما يجب على المصابين بداء السكري وارتفاع ضغط الدم القيام بذلك بصرف النظر عن أعمارهم.

ويعد فحص النبض طريقة بسيطة لاكتشاف الرجفان الأذيني بالسرعة الممكنة .

والرجفان الأذيني هو حالة تتمثل في سرعة ضربات القلب بشكل غير طبيعي وهو ما يمكن أن يتسبب في حدوث جلطات، وهذا يمكن أن يحدث على نحو غادر لأن الكثير من المرضى لا تظهر عليهم أية أعراض.

ومعدل ضربات القلب الطبيعي يتراوح عادة بين 60 و90 ضربة في الدقيقة.

غير أنه يمكن أن يزيد ليتراوح بين 160 و180 ضربة في الدقيقة ولا يمثل أدنى مشكلة وذلك عند الانفعال أو القلق أو ممارسة الرياضة.

لكن عندما يزيد النبض الطبيعي بصورة كبيرة فجأة دون أي سبب واضح فإن ذلك يكون دائما مؤشرا على احتمال حدوث شيء خطأ.