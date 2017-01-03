بناء على توجيه أمير الرياض محافظ الخرج يعقد اجتماع برؤساء المراكز بالمحافظة

رأس سعادة محافظ الخرج ‏الاستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع اجتماعاً برؤساء المراكز التابعة للمحافظة وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٤/٥ هـ بقاعة الاجتماعات بالمحافظة وذلك بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض لعقد اجتماع دوري مع رؤساء المراكز لمناقشة العمل وكيفية رفع مستواه بما يخدم المصلحة العامة والمراجعين .

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة المحافظ بالجميع متمنياً لهم التوفيق ومثمناً لهم الجهود التي يقومون بها وبعد ذلك تم إستعراض المواضيع المراد مناقشتها بالجاماع وهي :

•التذكير بمهام رؤساء المراكز في بداية اللقاء واستعراضها

•اليقظة الامنية والفكرية في محيط كل مركز ولقاء الاعيان

•تفعيل دور الاسر وربها في مراقبة الابناء وحسن التوجية لهم وعدم تحميل ذلك كله على المدرسة والجهات الحكومية

•تفعيل مقولة صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله – عندما قال ( المواطن رجل الأمن الأول )

•مناقشة ظاهرة إطلاق النار وفي المناسبات

•التسول والتعاطف معه

•مساعدة المحافظة في متابعة وحسم القضايا الدائرة دون الاكتفاء بالاحالة

•عدم التصديق على المشاهدة والاوراق الغير رسمية ( أو في بعض الحالات الختم غير واضح أو بدون تاريخ أو في غير موقعه المخصص ) والبعض لم يحدُث

•المحافظة على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها والابلاغ عن ذلك

•إعداد تقارير دورية عن نشاطات المركز والرفع بالمقترحات بشأن تطوير العمل والخدمات .

وتمن مناقشة هذه الموضوعات بعناية من الجميع واستشعار للمسؤلية وتم التواصل إلى تفعيل دور المراكز وفق المهام المناطة وإشراك المواطنين الغيورين على تظافر الجهود من أجل حماية الفكر والامن الاسري والمجتمعي وكشف الشواذ ومحاربة كل مخالفة بما ينعكس إيجاباً على مجتمع المحافظة وسط تظافر الجهود لتحقيق تطوير مضاف للمهام المستهدفه خدمة للشأن العام بكل شفافية وتحديث .

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة المحافظ جميع رؤساء المراكز .

حضر الاجتماع سعادة وكيل محافظة الخرج الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني ومدير إدارة الشؤن الامنية الاستاذ / سعد الحربي ومدير المتابعة الاستاذ / خالد المكرم ومدير العلاقات المراسم الاستاذ / أحمد العتيبي ومساعد مدير العلاقات والمراسم الاستاذ / فهد السهلي .