إطلاق شرائح جديدة للقروض الاجتماعية وتمديد فترة السداد للمتأخرين

أطلق بنك التنمية الاجتماعية عدداً جديداً من شرائح القروض الاجتماعية ( زواج – أسرة – ترميم ) يعتمد توزيعها على قدرة الفرد في السداد، من خلال تحديد قيمة القسط والقرض المطلوب بما لا يتجاوز ألف ريال لجميع القروض بدلاً من مبلغ 1800 ريال المعمول بها في السابق.

وكشف مدير عام البنك الدكتور عبدالله النملة عن منح الفرصة للمتأخرين في السداد ممن تراكمت عليهم الأقساط السابقة، وانتظموا بالسداد مؤخراً، وذلك بترحيل المتأخرات المتراكمة عليهم وتمديد فترة السداد بنفس قيمة القسط، مشيراً إلى أعداد المستفيدين منها حاليا التي وصلت قرابة 300 ألف مقترض، ومازالت الفرصة متاحة لباقي المقترضين لمن يبدي التزامه وانتظامه بالتسديد ليتم ترحيل المتأخرات وتمديد فترة السداد لهم تجنبا لتطبيق سياسات البنك التحصيلية.

وأوضح النملة أن البنك يحرص دائماً على تحديث لوائحه بما يتوافق مع متطلبات المرحلة آخذاً في الاعتبار مصلحة المواطنين، ويسعى بشكل مستمر لتسهيل وتسريع إجراءاته سواءً في صرف القروض الاجتماعية أودعمه لقطاع المشروعات، منوهاً إلى أن البنك عاقد العزم على توسيع دائرة القروض التنموية والبرامج الادخارية، وربط أعمال البنك بمبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بما يتواكب مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030والوصول إلى أكبر قدر من الإنجازات في خدمة المواطنين في شتى برامج البنك وخدماته.

على صعيد متصل أكد المتحدث الرسمي للبنك عبدالعزيز الناصر اقتصار الشرائح الجديدة على المتقدمين الجدد فقط وليس لمن يقوم بسداد الأقساط السابقة.