 أمين الباحة يترأس اجتماع الفرص الاستثمارية بالمنطقة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

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أمين الباحة يترأس اجتماع الفرص الاستثمارية بالمنطقة”

أمين الباحة يترأس اجتماع الفرص الاستثمارية بالمنطقة”
المناطق_عبد الرحمن سفر
ترأس امين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي  بمكتبة اجتماعا  بمدير الغرفة التجارية بالباحة ورجال الأعمال والمهتمين بالقطاع السياحي لمناقشة الهوية السياحية لمنطقة الباحة والتعريف بأهم الأنماط السياحية الرئيسية بالمنطقة والعمل على تطويرها من خلال تقديم المقترحات والمشاريع والفرص الاستثمارية والتوصيات اللازمة التي تساهم في تنمية هذه الأنماط السياحية.
ويأتي هذا الاجتماع بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة الباحة
وأكد  المهندس المجلي على مشاركة الامانة والبلديات التابعة بالمنطقة وأهميتهما في الحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية السياحية المستدامة بالمنطقة.

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