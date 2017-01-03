بالفيديو.. فهد يقتحم قرية هندية ويصيب 20 شخصاً

أصاب فهد شرس أكثر من 20 شخصاً بجراح متفاوتة بعد محاولته المستميتة الهروب من شراك فخ نصبه سكان قرية هندية له بعد أن اقتحم القرية وقام بافتراس خروفين.

وأظهر مقطع فيديو الفهد وهو يتقلب في الشباك وحوله مجموعة كبيرة من الأشخاص يحاولون السيطرة عليه، فيما يظهر بعدها رجال يحملون شخصاً قيل إنه أصيب في تلك العملية.

وبحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية، فإن الفهد تمكن من الإفلات من الفخ متسبباً بجرح عدد كبير من القرويين أثناء تجواله في القرية.

وكانت السلطات المعنية قد أرسلت فريقاً للإمساك بالفهد، أصيب منهم 6 أثناء محاولتهم الإمساك به.

وبعد تخدير الفهد فيما بعد، تم نقله إلى خارج القرية لإطلاقه في محمية ماهانادا الطبيعية بعد زوال تأثير المخدر.