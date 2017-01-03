98 % من خريجي برامج السياحة التحقوا بسوق العمل

أكدت كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن 98% من خريجيها التحقوا بسوق العمل.

وأوضح عميد الكلية ماجد العنزي أن خريجي برامج الكلية يحظون بإقبال القطاع الخاص على توظيفهم قبل تخرجهم، حيث تم توقيع 30 اتفاقية حتى الآن تهدف لتوظيف الخريجين في كبرى شركات التموين الغذائي والفندقة وشركات الحجوزات والبرامج السياحية.

وأضاف أن نسبة توظيف خريجي الكلية وصلت إلى 98% حالياً، مرجعاً ذلك إلى أن شركات القطاع الخاص وجدت الموارد البشرية المتخصصة في الكلية لتشغيل مشروعاتها، وأيضاً مناسبة مهارات الخريجين للاحتياج الفعلي للشركات العاملة في قطاع السياحة والفندقة.

وأفادت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها مستمرة في التوسع بالبرامج التدريبية المتخصصة في قطاع السياحة لاستقطاب المزيد من الراغبين في الالتحاق بتلك البرامج من الشباب السعودي، بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وخطة تنويع مصادر الدخل ومواكبة «رؤية المملكة 2030». ويصل حالياً عدد الوحدات التدريبية المتخصصة في السياحة 5 كليات ومعاهد وهي كلية السياحة والفندقة في المدينة المنورة، وكليتي «لورييت الرياض»، و«لورييت للسياحة المدينة»، وكلية «نياجرا للسياحة الطائف»، إضافةً للمعهد العالي للسياحة والضيافة في جازان.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى أن إجمالي عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة والتراث الوطني ستصل إلى مليون وظيفة في عام 2020.